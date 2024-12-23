Düzce Ormanında Yaban Hayatı Görüntülendi

Güncel

Düzce'de ormanda gezen ayı, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kentin ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlarla çeşitli hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını kontrol etmesi, ayının yürüyüşü ve kurtların araziyi keşfetmesi yer alıyor.

Paylaşımda, "Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu." ifadelerine yer verildi.