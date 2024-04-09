Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bolu Dağı geçişindeki sürücülerin bayramını kutladı - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bolu Dağı geçişindeki sürücülerin bayramını kutladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bolu Dağı geçişindeki sürücülerin bayramını kutladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramlarını kutladı ve hediyeler verdi. Aslan, denetimlere katılarak vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi ve yolculukları esnasında dikkatli olmaları ve sık sık mola vermeleri tavsiyesinde bulundu. Vali Aslan, bayram tatili süresince kentte ve yol güzergahlarında üst düzey tedbirler aldıklarını belirtti ve trafik yoğunluğunun sıkı takip edildiğini ifade etti.

09.04.2024 19:03  Güncelleme: 19:03
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan ve Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramlarını kutladı, hediyeler verdi.

Kaynaşlı ilçesi D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerinin bayramını tebrik eden Aslan, denetimlere katılarak vatandaşlara da hayırlı bayramlar diledi.

Aslan, bayram hediyeleri verdiği sürücü ve yolculara, yolculukları esnasında dikkatli olmaları ve sık sık mola vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Aslan, gazetecilere, bayram tatili kapsamında kentte ve yol güzergahlarında üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.

Tatil dolayısıyla oluşan yoğun trafiğin sıkı takip edildiğini anlatan Aslan, il genelinde 2 bine yakın personelin bayram süresince görev yapacağını bildirdi.

Vali Aslan, cuma akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun özellikle Anadolu Otoyolu'nda başladığını belirterek "Gerek otoyol olsun gerek D-100 kara yolu olsun şu ana kadar ilimiz sınırlarında biri ölümlü, 15'i yaralamalı, 15'i de hasarlı olmak üzere 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 1 canımızı kaybettik, 46 vatandaşımız yaralandı." ifadesini kullandı.

Batı istikametinden doğuya doğru yoğun trafik akışının bulunduğunu anlatan Aslan, bölgeden 100 bine yakın aracın geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bolu Dağı geçişindeki sürücülerin bayramını kutladı - Son Dakika

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