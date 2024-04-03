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Düzce Valisi ve Belediye Başkanı İtfaiye Personeliyle Sahur Yaptı - Son Dakika
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Düzce Valisi ve Belediye Başkanı İtfaiye Personeliyle Sahur Yaptı

Düzce Valisi ve Belediye Başkanı İtfaiye Personeliyle Sahur Yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildikten sonra görevi başındaki itfaiye erleriyle sahur yaptı. Valilik ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, itfaiye personelinin haftanın 7 günü 24 saat esaslı çalıştığı ve sahurda ziyaret edildiği belirtildi. Vali Aslan ve Özlü, İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan tüm çalışanların ramazanını kutlayarak teşekkür etti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl AFAD Müdürü ve İtfaiye Müdürü de yer aldı.

03.04.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü, görevi başındaki itfaiye erleriyle sahur yaptı.

Valilik ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, haftanın 7 günü 24 saat esaslı çalışan itfaiye personelinin sahurda ziyaret edildiği belirtildi.

İtfaiye personeliyle aynı sofrayı paylaşan Vali Aslan ve Özlü, İtfaiye Müdürlüğünde özveriyle görev yapan tüm çalışanların ramazanını kutladı, gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Türkyılmaz, İl AFAD Müdürü Ali Kartal ve İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Valisi ve Belediye Başkanı İtfaiye Personeliyle Sahur Yaptı - Son Dakika

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