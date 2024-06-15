Düzce ve Karabük Valileri, Kurban Bayramı tatili için ulaşım denetimlerine katıldı - Son Dakika
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Düzce ve Karabük Valileri, Kurban Bayramı tatili için ulaşım denetimlerine katıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Aslan, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Sürücü ve yolculara da hayırlı bayramlar dileyen Aslan, trafik kurallarına uyulması uyarısında bulundu. Vali Yavuz ise Karabük-Ankara kara yolundaki emniyet yol kontrol noktasını ziyaret ederek sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

15.06.2024 19:37
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Aslan, Kaynaşlı ilçesi D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Sürücü ve yolculara da hayırlı bayramlar dileyen Aslan, trafik kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Aslan, gazetecilere, bayram tatili kapsamında kentte ve yol güzergahlarında üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.

Tatil dolayısıyla oluşan yoğun trafiğin sıkı takip edildiğini aktaran Aslan, "Kentte alınan tedbirler kapsamında 790 polis, 677 jandarma personeli tatil boyunca 7/24 esasına göre sahada görevli olacak. Tüm personelimiz vatandaşlara cansiperane hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Aslan, eğitim öğretim yılının sona ermesinin bayram tatiline denk gelmesiyle Anadolu Otoyolu'ndan 900 bin, D-100 kara yolundan ise 320 bin araç geçişi beklendiğini dile getirerek, "Bayram trafiği başladığından bu tarafa Anadolu Otoyolu üzerinden 432 bin, D-100 üzerinden ise 130 bin araç geçişi oldu. Şu ana kadar 560 bine yakın araç sirkülasyonu oldu. Gerek emniyet tedbirleri gerekse sağlık tedbirleri gerekse hayvan pazarı gibi alanlarda kamu olarak tüm planlamalar yapıldı." diye konuştu.

Karabük

Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile Karabük- Ankara kara yolundaki emniyet yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Denetimlere de katılan Yavuz, seyahat eden sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Yavuz, gazetecilere, Türkiye'nin her köşesinde vatandaşların bayramda sevdiklerine kavuşmak için yola çıktığını söyledi.

Bütün arterlerde akıcı trafik yoğunluğu olduğunu belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine, ailelerine sağlıkla huzurla kazasız belasız kavuşmalarını diliyorum. Aziz milletimizin ve Karabüklü hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Yavuz, İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde olduğu gibi Karabük'te de trafik ve Kurban Bayramı tedbirlerini uygulamaya koyduklarını aktararak, "Bugün de burada hem vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik hem de trafik denetimlerine katıldık." dedi.

Bayram tatili boyunca sahada olacaklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Emniyetimiz 59 ekip 494 personel, jandarmamız ise 101 ekip 435 personel olmak üzere toplam 160 ekip ve 929 personelle tatil boyunca sahada olacağız. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri takmalarını, aşırı hız yapmamalarını, telefonla konuşmamalarını, yorgunluk belirtisi hissettiklerinde mola vererek yorgunluklarını gidermelerini istiyoruz. Trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz çünkü evdikleri onları bir an önce sağ salim huzurlu şekilde görmek istiyor."

Açıklamasının ardından Vali Yavuz, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti, Kastamonu kara yolundaki jandarma kontrol noktasında da denetim faaliyetine katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce ve Karabük Valileri, Kurban Bayramı tatili için ulaşım denetimlerine katıldı - Son Dakika

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