DW Ekibine İsrailli Yerleşimcilerden Saldırı

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) ekibine taşlarla saldırdığı bildirildi.

DW'den yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesine yapılan saldırıda DW'nin bir kadın muhabiri ile bir kameramanının İsrailli yerleşimcilerce taşlandığı ve kovalandığı ifade edildi.

Bölgede uluslararası medyadan başka gazetecilerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, çoğunluğu Filistinli olan diğer gazetecilerin de kaçmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.

DW çalışanlarının gazeteci olduklarının üzerlerindeki basın yeleklerinden açıkça anlaşıldığı kaydedildi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, yerleşimci şiddetine karşı planlanan bir protestoyu haberleştirmek için Sincil'e giden meslektaşlara yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Bu saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını vurgulayan Limbourg, "İsrail hükümeti, Batı Şeria'daki tüm gazetecilerin güvenliğini garanti altına almalıdır. Basın özgürlüğü, dolayısıyla gazetecilerin güvenliği her demokrasinin vazgeçilmez temel direğidir." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün saldırı düzenledikleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde Filistinlileri bir kez daha hedef almıştı.

İsrail ordusunun koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyinde yer alan beldeye saldırı düzenleyerek tarım arazilerini ateşe vermişti.