e-YDS Sınavı Yarın Yapılacak

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) yarın yapılacak. Sınav için il ve ilçe nüfus müdürlükleri yarın açık tutulacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 19 Ekim Cumartesi günü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nı (e-YDS) Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenleyecek.

İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınava 5 bin 156 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak. Sınav, 13.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek.

Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.