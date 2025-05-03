Ebe, Damadıyla Şaşırtıcı Bağlantı Kurdu - Son Dakika
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Ebe, Damadıyla Şaşırtıcı Bağlantı Kurdu

Ebe, Damadıyla Şaşırtıcı Bağlantı Kurdu

62 yaşındaki ebe Nilüfer Doğumsel, damadıyla tanıştığında onun doğumuna kendisinin katıldığını öğrendi.

03.05.2025 16:51
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Eskişehir'de 40 yıldır ebelik yapan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, damadının doğumuna katıldığını dünürüyle tanışınca öğrendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan, şimdiki adı Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulun ebelik bölümünü 1985'te bitiren, ardından Yozgat'ta görevlendirilen evli ve 2 çocuk annesi Doğumsel, 1987'de tayininin çıkmasıyla memleketi Eskişehir'e döndü.

O günden bu yana burada çalışan Doğumsel, 2018'de yeni açılan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevlendirildi.

Hastanenin en kıdemli ebesi olarak meslek hayatını sürdüren Doğumsel, geçen sene kızının, erkek arkadaşıyla evlilik kararı alması üzerine dünürüyle tanışmak için bir araya geldi.

Dünürü oğlunun 1992 yılında gerçekleşen doğumunda Doğumsel'in ebe olarak bulunduğunu hatırladı. Çiftin Temmuz 2024'te hayatlarını birleştirmesiyle Doğumsel, hayata gözlerini açtığı ilk anlarda kucağına aldığı bebeğin damadı olmasının mutluluğunu yaşadı.

"Damadım bana 'Ebe anne.' diyor"

Nilüfer Doğumsel, AA muhabirine, şimdiye kadar 3 bin kadar doğumda yer aldığını söyledi.

Dünürüyle tanıştıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Doğumsel, "İşimi çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine ebe olarak çalışmak isterim. Başka meslek düşünmezdim. Damadım bana 'Ebe anne.' diyor. Çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebe, Damadıyla Şaşırtıcı Bağlantı Kurdu - Son Dakika

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