Almanya\'daki yangından acı haber! Bakanlık duyurdu: 1\'i çocuk 2 Türk yaşamını yitirdi

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Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi. Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.