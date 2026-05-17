CENEVRE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda'da görülen Ebola salgınının "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" oluşturduğunu açıkladı.
DSÖ pazar günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgının pandemi acil durumu ölçütlerini ise karşılamadığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Ebola Salgını Uluslararası Acil Durum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?