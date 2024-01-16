Ebrar Siteleri Müteahhidi Serbest Bırakılmadı

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitelerinin müteahhidi Tevfik Tepebaşı'nın serbest bırakıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, beraberinde Başsavcı Vekilleri Habibullah Keser ve Hakdiler Pehlivan ile birlikte toplantı düzenledi. Depremin arından başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgiler veren Başsavcı Tiryaki, kentte depremde yıkılan 1700 civarında binada ölümler yaşandığını ifade etti. Depremde yıkılan binaları yapan kişilerin ölümü nedeniyle takipsizlik kararları verildiğini anlatan Tiryaki, Dolayısıyla bu tür kapatacağımız dosyalarımız da var. Ama faili hayatta kusur atfı yapılan ya da yapılma ihtimali olan şu an halihazırda bulunan yürüttüğümüz dosya sayımız, bugün itibariyle elimizde kalan 868. Elimizde şu an 500 civarında dosya var. Bugüne kadar raporu tamamlanıp gelenlerden 66 iddianameyi tanzim ettik diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ HEYETİ SAYISINI ARTIRDIK'

İlk başlarda ülke genelinde sadece bir bilirkişi heyetinin bulunmasından kaynaklı sürecin tıkandığını belirten Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki, şöyle devam etti

Yani bir üniversite üzerinden yürüyordu ve bu bir üniversite yaklaşık 11 ilin raporlarını tanzim etmeye çalışıyordu. Benim matematik hesabıma göre bizim dosyalarımızın soruşturma safhasında 2-3 yıldan önce gelmesi mümkün değildi. Şimdi 2-3 yıl gibi bir süreçte hemşerilerimiz bu sürecin adilliğini, yani geciken adaletin adalet olmadığına dair bu algıyı kırabilmemiz tabii ki mümkün değildi. Yaptığımız istişareler neticesinde bizim elzem şekilde bilirkişi heyeti sayısını artırmamız gerektiği yönündeydi. Resmi yazışmalarımızla beraber mühendislik fakültesi bulunan tüm üniversitelerden bu noktada heyet oluşturması ve bu sürece katkıda bulunarak vatandaşımızın bir an önce adalete kavuşması için destek istedik ve bu desteğe yaklaşık 20 üniversitemiz olumlu karşılık verdi. Şu an itibariyle halihazırda 191 tane dosyamızın raporu gelmiş durumda. Bu 191 dosyanın yaklaşık olarak biz 66 tanesinin kararını yazdık. Bunlarda öncelikli olanlar tabii ki tutuklamalar. Çünkü bizim soruşturma safhamızdaki en fazla tutukluluk süremiz bir yıl. Bu 1 yıllık süreyi aşmamak adına onlara öncelik vererek davaları açtık. Şu anda tutukluluğu bulunan dosya sayımız, iddianame yazılabilecek elimizde 13 tane dosyamız var. Onu da bir kaç haftaya kadar seri bir şekilde inşallah yazacağız.

'EBRAR SİTELERİ MÜTEAHHİDİ 4 DOSYADAN DAHA TUTUKLU'

Yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitelerinin müteahhidi Tevfik Tepebaşı'nın serbest bırakıldığına dair haberlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Başsavcı Tiryaki, şunları söyledi; Özellikle Ebrar siteleri çok gündemde. Kahramanmaraş dediğimiz zaman Ebrar siteleri ile ilgili ilk bilgi akla geliyor. Bu noktada Ebrar Sitelerinin müteahhitlik konumunda bulunan şüphelinin tahliye edildiğini, dolayısıyla şu an itibariyle dışarıda olduğuna dair gerçeği yansıtmayan bir haberle karşı karşıya kaldık. Biz bu konuda kamuoyunun yaşayabileceği tedirginliği de dikkate alınarak bu konuda bir açıklama yapma gereği duyuyorum. İsmi geçen bu şüpheliyle ilgili 11 ayrı soruşturma dosyamız bulunmaktaydı. Şüpheli bu 11 dosyanın 4'ünden halen tutuklu konumunda. Diğerlerinin bazılarında mevcut delil durumu, binalardaki vefat sayıları dikkate alınarak adli kontrol kararları verilmiş. Dolayısıyla son olarak bir dosyada bir tahliye kararı mahkeme safhasında verilmiş. Ama şu an halihazırda bu şüphelimizin herhangi bir soruşturma dosyası kalmamıştır. Bu şahısla ilgili, tüm soruşturma dosyalarını tamamlayarak davaları açmış bulunuyoruz. ve bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanların 4'ünde de halen tutuklu konumunda. Dolayısıyla dışarıya bir serbest bırakma yok.