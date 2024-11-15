Ebu Gureyb Mağduru Tazminat İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ebu Gureyb Mağduru Tazminat İstiyor

Ebu Gureyb Mağduru Tazminat İstiyor

İşkence gören Talib Muhammed, ABD'nin tazminat kararını kendisine de uygulamasını talep ediyor.

15.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'taki Ebu Gureyb Hapishanesinde tutuklu bulunduğu sırada ABD güçlerinin çeşitli işkencesine maruz kaldığını söyleyen Talib Muhammed, ABD'nin diğer mahkumlara ödeme kararı aldığı tazminatın kendisine de verilmesini istiyor.

ABD'deki bir davada, ABD ordusunun taşeronlarından CACI firması, Iraklı 3 eski mahkuma Ebu Gureyb Hapishanesinde tutuklu bulundukları süre içinde uğradıkları istismar ve kötü muamelede rolü olduğu gerekçesiyle 42 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

AA muhabirine konuşan eski Ebu Gureyb mahkumlarından Muhammed, aynı dönem işkence gördüğü söz konusu mahkumlar gibi kendisine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşünüyor.

Iraklı 57 yaşındaki Muhammed, yaşadığı ağır travmalar ve diğer hastalıklardan dolayı yürümekte güçlük çektiğini ifade ediyor.

ABD güçlerince 31 Ekim 2003'te evine dönerken sebepsizce gözaltına alınıp önce Enbar'a bağlı Habbaniyye Üssü'ne oradan da 5 gün sonra Ebu Gureyb Hapishanesine götürüldüğünü söyleyen Muhammed, hapishanede yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:

"Hapishanede 1 yıl 4 ay sebepsizce tutuldum. Bana neden tutuklandığımı dalga geçerek (ABD'li askerler) soruyorlardı. Ebu Gureyb'de zamanında bir skandal değil birçok skandal yaşandı. Üzerimize köpekleri salıp, sesli bomba patlatıyorlardı, ayrıca cinsel işkence de yapıyorlardı. Tutukluları gerçek mermiyle vuruyorlardı."

ABD askerlerinin hapishane koğuşundan içeri gerçek mermilerle ateş açtığını anlatan Muhammed, "İki kişi gözümün önünde gerçek mermiyle öldürüldü. Öldürülenleri daha sonra siyah poşete koyup götürdüler. Ben bunları görünce psikolojik sorunlar yaşamaya başladım. Gördüğüm işkencelerin izi hala ellerimde ve vücudumun diğer kısımlarında duruyor." diye konuştu.

Iraklı Muhammed, yaklaşık 20 yıldır psikolojik sorunlardan dolayı cilt hastalığının da devam ettiğini dile getirdi.

Psikolojik tedavi görmesine rağmen hastalığına çare bulunamadığını ifade eden Muhammed, şunları kaydetti:

"ABD'de mahkemece tazminat almalarına karar verilen 3 kişinin yanında tazminat alması gereken yüzlerce mağdur var. Belki benim yaşadığım sıkıntılar bu 3 kişiden daha fazlaydı ama onlar çok şükür haklarını alabildi. ABD'den bana da tazminat vermesini istiyorum ama yurt dışında dava açmak için avukata para verecek gücüm yok."

Yuvası dağıldı, çocukları ciddi baskılara maruz kaldı

Hapishaneden çıktıktan sonra Irak'ta hakkını aramak için birçok yere başvurduğunu ancak hiçbir sonuç alamadığını dile getiren Muhammed, hapishaneden çıktıktan sonra eşinin de basına sızan işkence görüntüleri nedeniyle kendisini terk ettiğini aktardı.

Iraklı Ebu Gureyb mağduru Muhammed, iki çocuğunun da Ebu Gureyb skandalı yüzünden ağır psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Eşim, hapishane çıkışımdan hemen sonra benden boşandı. Erkek çocuklarım yaşadıkları travma ve uğradıkları ayrımcılıktan ötürü okulu bıraktı ve birisi şeker diğeri psikolojik hastalığa yakalandı. Kızlarım da mahalle baskısından dolayı okulu bıraktı." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta kirada oturduğunu söyleyen Muhammed, ev sahiplerinin Ebu Gureyb mahkumu olduğunu öğrenince mahalle baskısı ve ayrımcılıktan dolayı defalarca evi boşaltmasını istediklerini kaydetti.

Yüksek tansiyon ve kalp hastası Talib Muhammed, devletten hiçbir maaş almadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebu Gureyb Mağduru Tazminat İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ebu Gureyb Mağduru Tazminat İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.