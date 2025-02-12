Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu İyi

Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumu iyi ancak hâlâ kötü şartlarda tutuluyor.

12.02.2025 03:46
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İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ebu Safiyye'nin ismi açıklanmayan oğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi avukatlarından Muhammed Cebbarin'in Ebu Safiyye'yi hapishanede ziyaretinin ardından, kendilerine ziyaretin detayları hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin alıkonulmasının ilk günlerinde İsrail ordusu tarafından ağır kötü muameleye ve işkenceye maruz bırakıldığı, 24 gün boyunca hücre hapsinde tutulduğu ve daha sonra Ofer Hapishanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Kronik yüksek tansiyon ve kalp kası büyümesi şikayeti olan Ebu Safiyye'nin şu anda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, ancak günde sadece bir öğün yemek verildiği, bunun da yetmediği ve yiyeceklerin çok kötü olduğu kaydedildi.

Ebu Safiyye'nin adli dosyasına da değinilen açıklamada, adli dosyasının temiz olduğu ve hakkında hiçbir iddianame bulunmadığı, kendisine atfedilen tüm suçlamaların delil yetersizliğinden dolayı reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin tüm dünyaya, "kendisinin ve tüm hastanelerdeki tutuklu sağlık personelinin serbest bırakılması, korunmaları, haklarının sağlanması, bakım ve ilgi gösterilmesi ve en kısa zamanda serbest bırakılmaları için" yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Ebu Safiyye'nin alıkonulması olayıyla ilgilenen herkese teşekkür edilen açıklamada, yardım edebilecek herkese, Ebu Safiyye'ye uygun gıda ve ilaç temin edilmesi ve ayrıca onun en kısa sürede serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu İyi - Son Dakika

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