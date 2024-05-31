Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Karne Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Karne Töreni Düzenlendi

Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur\'an Kursu\'nda Karne Töreni Düzenlendi

İskilip Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrenciler mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Filistin Özgürlük şarkısı ile dans gösterisi sundu. Törene Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve öğrenci velileri de katıldı. Program sonunda çocuklara hediyeler verildi ve plaket töreniyle program sona erdi.

31.05.2024 17:33
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İskilip Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda karne töreni düzenlendi.

Törende kurs öğrencileri tarafından mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Filistin Özgürlük şarkısı ile dansı gösterisi yapıldı.

Kaymakam Ramazan Polat ile Belediye Başkanı İsmail Çizikci, program sonunda çocuklara hediyeler verdi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Müftü Vekili Hasan Gökçe ile öğrenci velileri katıldı.

Duanın ardından plaket töreni ile program sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Karne Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Karne Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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