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Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler ifade verdi - Son Dakika
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Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, ifadelerinde kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu söyledi. Ece Ronay ise iddiaları reddetti.

Ece Ronay\'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler ifade verdi
18.12.2023 - 14:10,
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PENDİK ve Gebze'de, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait 2 işyerini kurşunlayan şüpheliler ifadelerinde kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu söyledikleri öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Ece Ronay'ın ise iddiaları kabul etmediği ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Bilir'in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Mehmet Bilir, Ece Ronay, Pendik, Son Dakika

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