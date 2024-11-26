Eceabat'ın kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eceabat'ın kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı

Eceabat\'ın kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

26.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ve Belediye Başkanı Saim Zileli tarafından çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kemalpaşa Anaokulu Müdürü Ömer Arslan, müttefiklerin büyük umutlarla geldikleri Çanakkale Cephesi'nde beklenmedik bir sonuçla karşılaşarak 9 Ocak 1916'da yarımadayı tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kahraman Türk askerinin cesaret ve metanetle büyük bir zafer kazandığını belirten Arslan, "Türk Ordusu muzaffer olarak cepheden ayrılmış, kahraman askerlerimiz tören eşliğinde Eceabat sokaklarından geçerek, halkı selamlayarak İstanbul'a dönmüşlerdir. Eceabat topraklarındaki bu zafer, Türklerin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Çanakkale Zaferi elde kısıtlı imkanlara rağmen vatan savunmasının nasıl yapıldığını tüm dünyaya göstermiştir. 'Çanakkale geçilmez' kavramı milli bir bilinç olarak 1915 yılından beri Türk milletince benimsenmiştir: " diye konuştu.

Eceabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayan Arslan, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatan toprağını canları pahasına müdafaa eden kahraman Türk askerleri ile tüm şehitlerimizin aziz ruhları önünde minnet ve şükran duygularımızla eğiliyoruz." dedi.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun, kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında konser verdiği tören resmigeçitle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eceabat, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eceabat'ın kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:27 Narin cinayetinde baba Arif Güran’ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
19:17 Ali Koç, Fenerbahçe’nin kasasına servet sokacak Ali Koç, Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak
18:58 Galatasaray’da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek
18:32 Bakanlık, Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı için suç duyurusunda bulundu Bakanlık, Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı için suç duyurusunda bulundu
18:29 TFF, Galatasaray’ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti TFF, Galatasaray'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti
18:25 Ünlü oryantal Tanyeli’den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane
18:23 MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
18:17 Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu
18:13 23 ilde daha okullar tatil edildi 23 ilde daha okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 14:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eceabat'ın kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.