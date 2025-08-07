Eceabat\'ta Anma Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Yalnız Çam Muharebesi ve Ağustos Ayı Muharebeleri'nin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Yalnız Çam Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis???????, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve protokol üyeleri katıldı.
