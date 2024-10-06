Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alanson, güçlükle ayakta dururken, sanat camiasından birçok isim cenazeye katıldı.

06.10.2024 15:16
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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirten Alanson; "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi. Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.

Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

"BABALAR BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ HİSSEDER"

Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM ALANSON'A DESTEK OLMAK İÇİN CENAZEDEYDİ

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı. Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı
Mazhar Alanson\'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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