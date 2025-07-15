Edebiyatçı Pınar Kür, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika
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Edebiyatçı Pınar Kür, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

15.07.2025 22:38
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Yazar Pınar Kür, 17 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde uğurlanacak, 1945 doğumlu güçlü bir kalemdi.

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, 17 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Yapılan açıklamaya göre, bir süredir farklı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kür, en son zatürre teşhisiyle hastanede tedavi görmüştü. Pınar Kür'ün cenazesi, 17 Temmuz Perşembe günü Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olan yazar, 15 Nisan 1945'te Bursa'da dünyaya geldi.

Liseyi Robert Kolejinde okuduktan sonra lisans eğitimini ABD'de Queens College ile Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan yazar, doktorasını Fransa'da Sorbon Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" konusunda verdi.

Ankara'da 1971-1973 yıllarında Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalışan Kür, yazar oyuncu olarak tiyatroyla uğraştı, ardından hikaye yazdı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlanan yazarın, Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergisinde yazı ve öyküleri yer aldı.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Pınar Kür, 1979'da yayımlanan "Yarın Yarın" adlı romanıyla dikkati çekti. Edebiyatta güçlü kadın temalarıyla tanınan yazar, "Akışı Olmayan Sular" eseriyle 1984'te "Sait Faik Hikaye Armağanı"na değer görüldü.

Ankara Öykü Günleri kapsamında 2013'te "Onur Ödülü"ne layık görülen Kür'ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor.

Yazar Kür'ün, oyuncu Can Kolukısa ile evliliğinden Emrah Kolukısa dünyaya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edebiyatçı Pınar Kür, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika

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