Edip Akbayram İçin Son Yolculuk

Güncel

Haber: Hakan KAYA- Oktay Yıldırım Kamera: Mehmet ÇALPAR-Onur DURSUN

(İSTANBUL) - 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Akbayram'ın cenazesi, çiçekler ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Tören sonrasında konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eşkiyalardan bu ülkeyi temizleyeceğiz" dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da Edip Akbayram'ın ismini yaşatmak için üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini söyledi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 2 Mart'ta, 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram için ilk tönen, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi.

Töreninin ardından, Akbayram'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Cami avlusunun hıncahınç dolduğu cenazeye, Akbayram ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı siyasiler, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

Usta sanatçı için, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından alkışlar ve çiçeklerle, son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenaze aracına konulan Akbayram'ın cenazesi, defnedileceği Karacaahmet Mezarlığı'na götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıçdaroğlu: "Eşkiyalardan bu ülkeyi temizleyeceğiz

Cenaze töreni sonrasında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kısa bir açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Onun türküleriyle büyüdük. Onun türküleriyle meydanlarda sloganlar attık. Onun türküleriyle insanları alkışladık. O bizim sanat dünyamızın önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Türkülerinden bir tanesi, 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.' Eşkiyalardan bu ülkeyi temizleyeceğiz. Herkes bundan da emin olsun" dedi.

İmamoğlu: "Güzel şehrimizde ismini yaşatmak adına üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz"

Ekrem İmamoğlu ise şöyle konuştu:

"Genel başkanımızın ifade ettiği gibi bazı sanatçılar zaman ötesidir. Edip Akbayram öyle bir sanatçımızdı. Herkesin sesi, cesareti ve her ortamda ortaya koyduğu güzel cümleleriyle aslında milletimize pusula olmuştur. Anadolu topraklarının güzel sesini temsil etmiştir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Elbette çok hüzünlüyüz ama hayatın bir gerçeği. İlelebet yaşayacağı kesindir. Biz de güzel şehrimizde ismini yaşatmak adına üzerimize düşen vazifeyi elbette yerine getireceğiz."

Muharrem İnce de "Genel başkanımız 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' dedi. Ben de diyeyim ki, 'Görmesem bile denizi, çevir yukarıya yüzü. Deniz gibidir gökyüzü aldırma gönül aldırma'..." diye konuştu.