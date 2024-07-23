Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akın, mesajında basın mensuplarının şeffaf ve tarafsız bilgi akışını sağlamak için gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, Edirne ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan gazetecilere başarılar diledi. Akın, Atatürk'ün basının toplum üzerindeki kritik rolünü hatırlatarak, Türk basınının bağımsızlık ve özgürlük mirasını korumaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

23.07.2024 16:49
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Akın, mesajında basın mensuplarının gece gündüz demeden şeffaf ve tarafsız bilgi akışını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Basın bayramını kutlayan Akın, Edirne ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan basın mensupları ve gazetecilere çalışmalarına başarı diledi.

Gazetecilerin ve basın mensuplarının kritik rol üstlendiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müfettişidir' sözünden ilham alarak basının toplumumuz üzerindeki kritik rolünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Atamızın basın özgürlüğü ve bağımsızlığı konusundaki vizyonu, gazeteci ve basın mensuplarımızın doğru bilgiyi ulaştırma ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Türk basınının, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yaşatmaya ve basın özgürlüğünü korumaya devam edeceğine olan inancım tamdır. Görevini Edirne'mizde icra eden gazetecilerimizin, yerel dinamikleri ve halkın sesini duyurmak için yürüttükleri yoğun ve titiz çalışmaları takdire şayandır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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