Edirne Bienali: Kültürler Arası Köprü

İSTANBUL, 27 Haziran (Xinhua) -- Yüzyıllardır kültürlerin ve ticaret yollarının kavşağında yer alan Edirne, bu yıl ilk kez düzenlenen Edirne Bienali ile kapılarını uluslararası çağdaş sanat dünyasına açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin destekleriyle "Köprüler" teması altında düzenlenen bienal, 23 ülkeden 218 sanatçıyı Edirne'nin tarihi mekanlarında buluşturdu.

İpek ve Baharat yollarının tarihsel mirasını günümüze taşıyan etkinlikte, Çin çağdaş sanatı ve Çinli sanatçıların eserleri öne çıkıyor.

Solucan Deliği Evreni: Geleceğe Bir Köprü

Bienalin dikkat çeken bölümlerinden birinin küratörlüğünü Çinli sanat eleştirmeni Gu Zhenqing üstlendi. Yardımcı küratörlüğünü Zhu Zijie'nin, görsel tasarımını ise Liu Xingche'nin yaptığı "Solucan Deliği Evreni: Geleceğe Bir Köprü" başlıklı seçki, sanatı zaman ve mekanın ötesinde evrensel bir bağ olarak ele alıyor.

Gu Zhenqing rehberliğinde bienale katılan 11 Çinli sanatçının eserleri, geleneksel kalıpların dışına çıkan yaklaşımlarıyla ziyaretçilere farklı bakış açıları sunuyor. Eserlerinde teknolojik dönüşüm, insan-toplum ilişkileri ve insanlığın ortak geleceği gibi temaları işleyen sanatçılar, kapsayıcı bir dünya görüşünü öne çıkarıyor.

"Çin, Çağdaş Sanatta da Hızla Ön Plana Çıkıyor"

Edirne Bienali Koordinatörü Didem Çapa, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bienalin hazırlık sürecinde benimsedikleri çoklu küratöryel sistem kapsamında Çinli küratör Gu Zhenqing ile uyumlu bir iş birliği yürüttüklerini söyledi.

İki ülke arasındaki sanatsal etkileşime değinen Çapa, "Temamız köprülerdi. Çin'den başlayan İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinden yalnızca ticari mallar değil, aynı zamanda kültürler ve sanatsal birikim de Avrupa'ya taşınıyordu. Gu, bu serginin çok önemli bir parçasını oluşturdu. Çinli sanatçılar sergiye son derece özgün eserlerle katkı sundu. Çin, sahip olduğu disiplin kültürü sayesinde son yıllarda üretimde elde ettiği başarıyı çağdaş sanat alanına da taşıyarak hızla ön plana çıkıyor. Gelecek yıllarda da Gu ile ortak projelerimize ve iş birliğimize devam edeceğiz" dedi.

Çin'e yaptığı ziyaret sırasında ülkenin gelişimine yakından tanıklık ettiğini belirten Çapa, gelecek etkinliklerde daha fazla Çinli sanatçıyı ağırlamak istediklerini ifade etti.

Çinli dostlarını Edirne'yi keşfetmeye davet eden Çapa, "Benim Çin'e gidip deneyimlediğim gibi, Çinli dostlarımızın da gelecek bienallerde Edirne'yi görmesini isterim. Edirne, Mimar Sinan'ın dünyaca ünlü 13 eserine ev sahipliği yapan bir kent. Gelecek bienallerde keşfedilmeyi bekleyen bu değerli kentte yeniden buluşmayı temenni ediyoruz." dedi.

Protokollerin Ötesinde Derin Bir Diyalog

Küratör Gu Zhenqing, Çin ile Türkiye arasındaki sanatsal alışverişin klasik protokol düzeyini aşarak daha derin bir etkileşim niteliği kazandığını söyledi.

Türkiye'deki sanat çevrelerinin Çin'in kültürel özgüvenine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Gu, insanların artık yalnızca ekonomik açıdan büyüyen bir Çin değil, aynı zamanda küresel medeniyetler diyaloğuna yeni düşünceler sunan bir Çin gördüklerini ifade etti.

Xinhua'ya konuşan Gu, Çin çağdaş sanatını Batı sanat ekosistemiyle kıyaslayarak, "Batılı sanat dünyası son yıllarda yaşanan siyasi gerilimlerin de etkisiyle belirli kimlik politikalarına sıkışmış durumdayken, Çin çağdaş sanatının çok daha geniş ve kapsayıcı evrensel değerlere sahip olduğu görüşündeyim. Günümüzün Çin'i artık yalnızca geleneksel imgelerle sınırlı değil" dedi.

Yeni kuşak Çinli sanatçıların teknolojik dönüşüm ve insanlığın ortak geleceği gibi evrensel meselelere odaklandığını vurgulayan Gu, "Gelecek çalışmalarımda Çin-Türkiye kültürel etkileşimi geliştirmeye ağırlık vereceğim. Sanatı, iki halk arasında daha eşitlikçi ve güçlü bir empati bağı kurmanın aracı olarak kullanmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

28 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak Edirne Bienali, sergilerden dijital sanat çalışmalarına uzanan çok katmanlı yapısıyla kültürler arasında kalıcı diyalogların kurulmasına zemin hazırlıyor.