Edirne, Cumhuriyet\'in 101. Yılını Coşkuyla Kutlayacak

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(EDİRNE)- Cumhuriyet'in 101'inci yılı, Edirne'de coşkuyla kutlanacak. Edirne Belediyesi'nin düzenlediği "Zaferden Cumhuriyete Fener Alayı" ile başlayacak etkinlikler, sanatçı Gökçe'nin vereceği konserle sona erecek.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenecek "Zaferden Cumhuriyete Fener Alayı" 29 Ekim Salı günü saat 20.00'de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayacak. Ellerinde fener ve Türk Bayrakları ile Atatürk Bulvarı boyunca yürüyüş yapacak olan Edirne halkı, Cumhuriyet'in 101'inci yılını birlikte kutlayacak. Fener Alayı'nın ardından Cumhuriyet coşkusu, sanatçı Gökçe'nin vereceği halk konseri ile devam edecek.

"Bu özel gecede, Edirne'miz tek yürek olacak"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tüm Edirnelileri Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaya davet ederek, "Cumhuriyet'imizin temelleri, 101 yıl önce büyük bir zaferle atıldı. Edirne olarak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu özel gecede, Edirne'miz tek yürek olacak. Tüm vatandaşlarımızı 29 Ekim Salı akşamı büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz fener alayı ve ardından Saraçlar Caddesi'ndeki Gökçe konserimize bekliyorum" dedi.