Edirne'de 12, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı ve kurumlara teslim edildi - Son Dakika
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Edirne'de 12, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı ve kurumlara teslim edildi

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Edirne ve Kırklareli'nde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki 12 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kırklareli'ndeki 7 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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