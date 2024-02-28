Edirne'de aranan 145 şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de aranan 145 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne\'de aranan 145 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

28.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 145 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de aranan 145 şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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