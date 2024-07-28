Edirne'de bir tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde S.B'ye ait tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kenevirler imha edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 16 Bin 500 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?