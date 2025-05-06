Edirne\'de 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gişeler mevkisinde Bulgaristan plakalı I.Z'nın kullandığı aracı durdurdu.
Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta yapılan aramada, 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan I.Z. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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