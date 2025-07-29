Edirne'de 2025 Yılı Yatırım Planları Görüşüldü - Son Dakika
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Edirne'de 2025 Yılı Yatırım Planları Görüşüldü

29.07.2025 15:16
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Edirne İl Koordinasyon Kurulu, 2025 yılı yatırım programlarını ve projeleri değerlendirildi.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2025 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Subaşı, programda yaptığı konuşmada, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2025 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 283 projenin yer aldığını söyledi.

Bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 74,6 milyar lira olduğunu belirten Subaşı, "Bu projeler için önceki yıllarda 21,4 milyar lira harcanmış, 2025 yılında da 21,5 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. İkinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 6 milyar 632 milyon lira harcama yapılarak yüzde 30,79 yıllık harcama oranı sağlanmıştır." dedi.

Subaşı, 2025 yılının ikinci dönemi sonu itibariyle yapılan yatırım harcamalarının 6 milyar 489 milyon lirasını merkezi idare kuruluşlarının yaptığını dile getirdi.

Belediyelerin 143 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 19,95'lik bir yıllık harcama oranı gerçekleştirdiğini aktaran Subaşı, "Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2025 yılı ikinci dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 283 projenin 34 tanesi bitirilmiş, 174'ü devam etmekte, 1 proje tasfiye edilmiş olup 74'ü ise ihale ve proje aşamasındadır." diye konuştu.

Projelerin 141'inin merkez ilçede gerçekleştirildiğini aktaran Subaşı, projelerin 109'unun tarım, 74'ünün diğer kamu hizmetleri (sosyal-iktisadi), 38'inin eğitim, 25' inin ulaştırma - haberleşme, 18'inin sağlık, 10'unun enerji, 7'sinin turizm, 2'sinin de madencilik sektörlerinde uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Dönem sonu itibariyle en çok harcamanın 4 milyar 64 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleştiğini ifade eden Subaşı, "Bunu sırasıyla, 1 milyar 360 milyon lira ile tarım, 660 milyon lira ile eğitim, 257 milyon lira ile diğer kamu hizmetleri (sosyal-iktisadi), 212 milyon lira ile turizm, 69 milyon lira ile sağlık ve 9 milyon lira ile madencilik sektörü izlemiştir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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