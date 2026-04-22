Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Saçlımüsellim köyünde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Ekiplerce, Afganistan, Eritre, Somali ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?