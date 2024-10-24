Edirne'de 24-27 Ekim tarihleri arasında planlanan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ertelendi

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Edirne Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle erteledi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada hain terör saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Terörle ülkede kaos ve korku yaratmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını, saldırının milletin birlik, beraberliğini engelleyemeyeceğine vurgu yapan Akın, Edirne Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 24-27 Ekim tarihleri arasında planladığı etkinliklerini ertelediklerini belirtti.

Terörü lanetleyen Akın, " Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı hepimizi yasa boğdu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörü lanetliyoruz. Edirne Belediyesi olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 24-27 Ekim tarihleri arasında planladığımız etkinliklerimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Akın vatandaşlara herkesi evlerine ve işyerlerine bayrak asmaya davet etti.

Karanlık güçlerle yılmadan mücadele edeceklerinin altını çizen Akın, "Atamızın açtığı yolda yürüyen 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller olarak, bugün de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkıyor; bu karanlık güçlere karşı yılmadan mücadele ediyoruz. Bu topraklarda huzur, barış ve güvenliği hedef alan her saldırı, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmemize engel olamayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.