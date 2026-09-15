Edirne'de 250 çocuk, Gazze için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Edirne'de 250 çocuk, Gazze için uçurtma uçurdu

Edirne\'de 250 çocuk, Gazze için uçurtma uçurdu
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Edirne'de 250 çocuk, Gazze'deki çocuklarla dayanışma ve barış mesajı vermek için Şükrüpaşa Atletizm sahasında uçurtma uçurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği etkinliğe 10 okuldan çocuklar katıldı.

EDİRNE'de 250 çocuk, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve barış mesajı vermek üzere düzenlenen uçurtma etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül tarihlerinde, 81 ilde 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında, Edirne'de Şükrüpaşa Atletizm sahasında 10 okuldan 250 çocuk bir araya gelerek, Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Nalçacı ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Nalçacı, "Çocuklarımız bir kardeşlik mesajı vermek için Gazze'deki çocuklarımızla birlikte bakanlığımızın da talimatları üzerine ilk hafta okullar başlar başlamaz empati yapmak için bir araya geldik. Özgürlüğü simgeleyen uçurtma şenliği düzenledik. Toplam 10 okulumuz ve 250 öğrencimiz katılım sağladı. Hepsi çok heyecanlı, hepsi bu empatinin farkında. Hepsi oradaki çekilen acılarım, küçük yaşlarda olmalarına rağmen farkında. Onların yanında olduklarını, bu şenlikle duyurmak istiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 250 çocuk, Gazze için uçurtma uçurdu - Son Dakika

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