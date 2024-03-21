Edirne\'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'un coğrafi işaretli lezzeti Çarşamba kıvratması

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret tescilli olan Çarşamba kıvratması, ramazan ve bayramlarda tercih edilen bir lezzet haline gelmiştir. Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yapılan hamurun içine fındık ve ceviz eklenerek odun ateşinde pişirilen bu tatlı, şerbetsiz olmasıyla diğer tatlılardan ayrılmaktadır. Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de üretilerek iftar ve bayramlarda tüketilmektedir.