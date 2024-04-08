Edirne'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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Edirne'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Edirne\'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Edirne'de 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 48. Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şehrin tarihi mekanlarından gastronomiye, sanata ve kültüre kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek etkinliklerde ziyaretçiler, Edirne'nin zengin tarihini keşfetme fırsatı bulacaklar.

08.04.2024 16:15
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Edirne'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanacak Turizm Haftası kapsamında, Edirne'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından Edirne'nin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığının belirtildiği açıklamada, "Turizm Haftası etkinlikleri, şehrimizin tarihi mekanlarından gastronomiye, sanata ve kültüre kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek. Ziyaretçiler, Edirne'nin zengin tarihini keşfetmek, geleneksel lezzetlerini tatmak ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılmak için bir araya gelecekler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 48. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

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