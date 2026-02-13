6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Edirne'de 'Casperlar' suç örgütü üyelerinden 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri gerekçesiyle yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
