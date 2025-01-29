Edirne\'de 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayırseverler tarafından inşa ettirilen ve yapımı 2 yıl süren 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi ibadete açıldı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Evgen Sokak üzerinde hayırseverler tarafından inşa ettirilen 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi'nde cemaatle namaz kılınmaya başlandı. Cami ve yapım süreci hakkında gazetecilere bilgi veren Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi Derneği Kurucu Başkanı Lütfü Açar, 2016 yılında caminin yaptırılmak üzere ilgili makamlara müracaatların yapılarak sürecin başlatıldığını belirterek, "Evgen Sokak üzerindeki parselin, 2019 yılında ilçe müftülüğümüze ibadethane yapılmak üzere tahsisi yapılmıştır. Yapılacak cami ile ilgili gerekli prosedürler tamamlanmıştır. Neticesinde Keşan Hacı Nazmiye-Recep İstek Cami inşaatına 23.11.2022 tarihinde bilfiil başlanılmıştır. Geçen süreç içerisinde cami inşaatına devam edilmiştir. Resmi açılış ileriki bir tarihte yapılmak üzere caminin ibadete açılacak şekli ile gerekli düzenlemelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Mevcut caminin bu süre içerisinde; kaba ve ince işçiliği tamamlanmıştır. Minaresi yapılmıştır. Cami iç rölyef süslemeleri yaptırılmıştır. Halı döşemeleri döşetilmiştir. Ses düzeni ve de elektrik tesisatları tamamlanmıştır. Doğalgaz tesisatları tamamlanmıştır Mihrap, minber ve kürsü yaptırılmıştır. Aydınlatma sistemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile birlikte bay ve bayan tuvalet ile abdest alma yerleri tamamlanmıştır. Yaklaşık 180 metrekarelik çok amaçlı salon dizayn edilmiştir. İmam evi iç düzenlemeleri büyük oranda tamamlanmıştır. Çevre duvarları tamamlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde dış mekan düzenlemelerine devam edilecektir. Şadırvan yapılacaktır. Halihazırda caminin oturma iskanı alınması konusunda belediye başkanlığımız nezdinde işlemler başlatılmıştır. Amacımız oturma iskanını en yakın bir zaman süresi içerisinde alınarak imam kadrosunu talep etmektir. Şimdilik camide ibadet etmek isteyen insanlarımız ibadetlerini yapmaktadır. İlgili izinler alındıktan sonrada resmi açılış yapılacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),