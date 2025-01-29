Edirne'de 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı

Edirne\'de 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayırseverler tarafından inşa edilen 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi, yapım sürecinin ardından ibadete açıldı. Camideki tüm tesisatlar tamamlanarak cemaatle namaz kılmaya başlandı.

29.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayırseverler tarafından inşa ettirilen ve yapımı 2 yıl süren 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi ibadete açıldı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Evgen Sokak üzerinde hayırseverler tarafından inşa ettirilen 600 kişilik Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi'nde cemaatle namaz kılınmaya başlandı. Cami ve yapım süreci hakkında gazetecilere bilgi veren Hacı Nazmiye-Recep İstek Camisi Derneği Kurucu Başkanı Lütfü Açar, 2016 yılında caminin yaptırılmak üzere ilgili makamlara müracaatların yapılarak sürecin başlatıldığını belirterek, "Evgen Sokak üzerindeki parselin, 2019 yılında ilçe müftülüğümüze ibadethane yapılmak üzere tahsisi yapılmıştır. Yapılacak cami ile ilgili gerekli prosedürler tamamlanmıştır. Neticesinde Keşan Hacı Nazmiye-Recep İstek Cami inşaatına 23.11.2022 tarihinde bilfiil başlanılmıştır. Geçen süreç içerisinde cami inşaatına devam edilmiştir. Resmi açılış ileriki bir tarihte yapılmak üzere caminin ibadete açılacak şekli ile gerekli düzenlemelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Mevcut caminin bu süre içerisinde; kaba ve ince işçiliği tamamlanmıştır. Minaresi yapılmıştır. Cami iç rölyef süslemeleri yaptırılmıştır. Halı döşemeleri döşetilmiştir. Ses düzeni ve de elektrik tesisatları tamamlanmıştır. Doğalgaz tesisatları tamamlanmıştır Mihrap, minber ve kürsü yaptırılmıştır. Aydınlatma sistemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile birlikte bay ve bayan tuvalet ile abdest alma yerleri tamamlanmıştır. Yaklaşık 180 metrekarelik çok amaçlı salon dizayn edilmiştir. İmam evi iç düzenlemeleri büyük oranda tamamlanmıştır. Çevre duvarları tamamlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde dış mekan düzenlemelerine devam edilecektir. Şadırvan yapılacaktır. Halihazırda caminin oturma iskanı alınması konusunda belediye başkanlığımız nezdinde işlemler başlatılmıştır. Amacımız oturma iskanını en yakın bir zaman süresi içerisinde alınarak imam kadrosunu talep etmektir. Şimdilik camide ibadet etmek isteyen insanlarımız ibadetlerini yapmaktadır. İlgili izinler alındıktan sonrada resmi açılış yapılacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yeni Cami, Güncel, Edirne, Keşan, Keşan, Yaşam, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 600 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.