Edirne'de 8 Nisan Romanlar Günü Kutlandı

08.04.2026 17:05
Edirne'de Romanlar Günü etkinlikleri yapıldı, Vali Sezer Roman kültürünün önemini vurguladı.

Edirne'de "8 Nisan Romanlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'i Saraçlar Caddesi girişinde karşılayan Romanlar, Sezer'in koluna kırmızı kurdele bağladı.

Çocuklar ve protokol üyelerinden oluşan kortej, caddedeki etkinlik alanına yürüdü.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin bütün kültürlerin birbirini tamamladığı önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Romanların Edirne'nin en önemli kültürel parçalarından olduğunu belirten Sezer, "İçlerinde keder olsa da yüzlerinde sürekli tebessüm olan, ritimleriyle bizim kalbimizi ve hayatımızı güzelleştiren, hayatımıza renk katan kardeşlerimiz. 'İyi ki Romanlar var' diyoruz." dedi.

8 Nisan'ın neşe içerisinde kutlandığını ifade eden Sezer, bu günün aynı zamanda Romanların sorunlarına çözüm bulmak için bir vesile olduğunu dile getirdi.

Etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Sezer, "Hayırlı programlar diliyorum. Son söz olarak 'İlle de Roman olmasın, ister çamurdan olsun o da Allah kuludur, her kim olursa olsun' diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da sosyal uyumu artırmak için eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hayat alanlarında vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Sezer, Sosyal Dayanışma Merkezi kurslarını başarıyla tamamlayanlara belgelerini verdi.

Mustafa Necati İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, Meriç Halk Eğitimi Merkezi Ritim ve Klarnet Topluluğu gösteri sundu, Ferdi Çengel ise konser verdi.

Etkinliğe katılanlar da hareketli müzikler eşliğinde dans edip ritim tuttu.

Sezer ve beraberindekiler stantları ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Stantlarda, kalaycılık, süpürge yapımı ve ayakkabı boyacılığı tanıtıldı.

Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

