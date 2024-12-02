Edirne'de Afetlere Hazırlık Çalıştayı - Son Dakika
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Edirne'de Afetlere Hazırlık Çalıştayı

Edirne\'de Afetlere Hazırlık Çalıştayı

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştayda, afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu.

02.12.2024 13:51
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı düzenlendi.

TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda, deprem ve sellerin etkileriyle afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler konuşuldu.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal afetlerle karşı karşıya kalabildiğini söyledi.

Afetlerden en az can ve mal kaybıyla çıkabilmek için gerekli önlemlerin alındığını belirten Subaşı, kurum ve kuruluşların görevinin oluşabilecek yıkımı, sosyal ve ekonomik hayatta öngörülen zararları en aza indirmek olduğunu dile getirdi.

Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği halinde afetlere hazırlık süreçlerini yönetmesinin çok önemli olduğunu anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Bir deprem ve sel taşkınında oluşabilecek hadiseleri öngörüp hazırlık yapmalı. Bu hazırlığı önce bireyler, aileler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri yapacak. Bunlar işbirliği halinde yapılacak. AFAD il müdürlükleri daha çok koordinatör rolünde. Herkese verilen gruplar var. Afet anında iletişim ve ulaşım sağlanmalı. Barınma ve yemek ihtiyacı ile zarar tespitinin yapılması lazım. Bu durum ancak önceden planlı çalışmalarla yapılabilir."

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ise sel, taşkın ve deprem gibi afetlerin sadece can ve mal kaybına neden olmadığını, aynı zamanda şehirlerin sosyal dokusunu ve ekonomik yaşamı tehdit ettiğini ifade etti.

Afetlerin yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu belirten Ergüden, Edirne'nin coğrafi konumu gereği sel ve taşkınlar başta olmak üzere farklı doğal afetlere açık bir kent olduğuna dikkati çekti.

Zorluklara hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Ergüden, "Geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etmek, toplumumuzu bilinçlendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek zorundayız." diye konuştu.

TÜ Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya da çalıştayda sel, taşkın ve depremlerin kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

Açılış programının ardından oturumlara geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Afetlere Hazırlık Çalıştayı - Son Dakika

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