Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında çıkan yangın söndürüldü

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Edirne'de bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

11.06.2024 20:56
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EDİRNE'de alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkın eksi ikinci katında meydana geldi. Park halindeki 34 CLY 047 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alışveriş merkezi görevlileri alevlere müdahale ederken, otopark dumanla kaplandı. İhbar üzerine alışveriş merkezine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale eden 3 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Güvenlik görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler çevredeki otomobillere sıçramadan söndürüldü. Otoparkı kaplayan dumanlar ise hava kompresörü ile tahliye edildi.

Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edirne\'de alışveriş merkezi otoparkında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

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