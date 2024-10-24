Edirne'de Alkollü Sürücüye Ceza

Edirne'de alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.İ'nin yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 1,23 promil alkollü olduğu tesipt edildi.
Ekiplerce ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.
Komşular arası çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde komşular arası çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Komşuların şikayeti üzerine olayla ilgili ND, GD, ÇÇ ve MK gözaltına alındı.
Aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu
Edirne'de bir kişi aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu.
Koca Sinan Mahallesi'nde yaşayan E.A. park halindeki aracının yanına geldiğinde aracında hasar tespit etti.
E.A. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
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