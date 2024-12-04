Edirne\'de Ari Damızlık Hayvan Projesi

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Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi kapsamında kentte hastalıklardan ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulacak.

Edirne'nin hastalıklardan ari damızlık hayvan üretim merkezi olması amacıyla Valilik tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde çalışma başlatıldı.

Proje çalışmaları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı.

Proje kapsamında mevcut işletmelerin hastalıklardan ari hale getirilerek belirli bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulması amaçlanıyor.

Vali Sezer, önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakanlık yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, oda ve borsa başkanlarıyla ilgili kurum müdürleri katıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile birlikte 2010 yılında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından şap hastalığından ari bölge ilan edilmişti.