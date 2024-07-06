Edirne'de ATM Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de ATM Hırsızı Yakalandı

Edirne\'de ATM Hırsızı Yakalandı

Edirne'de yüzünü maskeyle kapatarak bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U., güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri, gece saatlerinde aynı yöntemle zarar verilen ATM'leri tespit etti ancak para alınmadığını belirledi. Şüpheli Murat U., otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

06.07.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar vererek para çalmak isteyen Murat U. (44) yakalandı. Murat U.'nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi'ndeki bir ATM'nin yanına gelen Murat U., önce çevreyi kontrol etti, ardından da başındaki berenin yanı sıra yüzünü de maske ile kapattı. Para çalmak için ATM'nin kamerasını sprey boya ile kapatıp cihaza zarar veren Murat U., parayı alamayınca bölgeden uzaklaştı. Murat U.'nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipleri kapsamlı yaptığı incelemede gece saatlerinde aynı yöntemle 5 ATM'ye zarar verildiğini ancak para alınmadığını tespit etti. Polis, şüphelinin Murat U. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla Murat U., otobüse binip kentten kaçmaya çalışırken otogarda yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlenen Murat U.'nun üzerinde el feneri, tornavida, bere ele geçirildi.

Murat U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Edirne, ATM, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de ATM Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:26 Sinan Ateş davası sonrası MHP’li Yönter’den ’’Hesaplaşacağız’’ paylaşımı Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı
07:48 Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira’yı yere göğe sığdıramadı Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'yı yere göğe sığdıramadı
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 09:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de ATM Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement