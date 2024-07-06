Edirne\'de ATM Hırsızı Yakalandı

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EDİRNE'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar vererek para çalmak isteyen Murat U. (44) yakalandı. Murat U.'nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi'ndeki bir ATM'nin yanına gelen Murat U., önce çevreyi kontrol etti, ardından da başındaki berenin yanı sıra yüzünü de maske ile kapattı. Para çalmak için ATM'nin kamerasını sprey boya ile kapatıp cihaza zarar veren Murat U., parayı alamayınca bölgeden uzaklaştı. Murat U.'nun ATM çevresinde inceleme yaptığı ve kamerayı sprey boya ile görüntü kaydetmesini engelleye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipleri kapsamlı yaptığı incelemede gece saatlerinde aynı yöntemle 5 ATM'ye zarar verildiğini ancak para alınmadığını tespit etti. Polis, şüphelinin Murat U. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla Murat U., otobüse binip kentten kaçmaya çalışırken otogarda yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlenen Murat U.'nun üzerinde el feneri, tornavida, bere ele geçirildi.

Murat U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.