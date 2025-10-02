Edirne'de Av Tüfeğiyle İki Kişi Öldürüldü - Son Dakika
Edirne'de Av Tüfeğiyle İki Kişi Öldürüldü

02.10.2025 00:10
Enez'de İ.U., tartıştığı Necati Sunar ve Erman Korkmaz'ı av tüfeğiyle vurup öldürdü.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde İ.U., arkadaşları Necati Sunar ve Erman Korkmaz'ı köy meydanında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Sunar'ın çıkan tartışma sonrası araya girmek isterken tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldüğü, İ.U.'nun daha sonra Korkmaz'ı da vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy'de meydana geldi. İddiaya göre İ.U., köy meydanında bulunan kıraathanenin yanındaki bir dükkanda Necati Sunar ve Erman Korkmaz ile buluşarak, sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra İ.U. ile Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma dükkanın önünde devam ederken İ.U., motosikletinin arkasında bulunan av tüfeğini aldı. Necati Sunar, İ.U.'yu sakinleştirmek isteyip, elindeki tüfeği almak istedi. Necati Sunar, silahı almak isterken av tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu. İ.U. daha sonra ise Erman Korkmaz'a ateş etti. Sunar ve Korkmaz kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Necati Sunar ve Erman Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sunar ve Korkmaz'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

