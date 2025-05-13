Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım - Son Dakika
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Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım

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Edirne'de 15 yaşındaki E.A. tarafından okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. İddianamede E.A'nın cinayeti arkadaşlarına anlattığı ve cezaevinde koğuş ağası olacağını söyleyip iç çamaşırı istediğine dair yazışmalar ortaya çıktı. Cinayetin ardından işe gittiği belirlenen E.A'nın 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

13.05.2025 13:06
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Edirne'de 15 yaşındaki E.A. tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni cinayetine ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım

30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İddianamede, cinayetin işlendiği günden bir gün önce E.A'nın Gülden Coni'nin arkadaşı ile tartıştığı, ailesiyle bu kişinin evine giderek tehditlerde bulunduğu, ardından Coni'ye buluşma teklif ettiği belirtildi. Olay günü Gülden Coni ile buluşan E.A'nın Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin arka kısmındaki torna tesviye atölyesi çevresine gittiği, burada yaklaşık bir saat süren konuşmanın ardından yanında getirdiği bıçakla Gülden'i 30 kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım

CİNAYETİN ARDINDAN İŞE GİTTİ

İddianamede, E.A'nın cinayeti işledikten sonra maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı, kıyafetlerini değiştirip telefonu kırdığı ve daha sonra babasının motosikletiyle çalıştığı berber dükkanına gittiği bilgisine yer verildi.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A'nın "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Coni ailesinin avukatı Çağrı Muştu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan iddianamenin Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini belirtti. Muştu, adaletin bir an evvel tecelli etmesini istediklerini ve sanığın yargılama sonucu cezalandırılması için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım

"KOĞUŞ AĞASI OLACAĞIM"

Cinayet zanlısının yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını söyleyip arkadaşlarından iç çamaşırı istediği, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği yazışmalar da iddianamede yer aldı.

Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım

NE OLMUŞTU?

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA, İHA

Gülden\'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
Kaynak: AA

Cinayet, 3-sayfa, Güncel, edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Ak:
    Oradaki insanlarda seni bekliyor bu gelecek bizim anamız olacak diye kıydın gencecik kıza oradakiler bu açıklamaları duymasın 1 0 Yanıtla
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