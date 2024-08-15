Edirne'de Çeltik Tarlaları Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Edirne'de Çeltik Tarlaları Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Edirne\'de Çeltik Tarlaları Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Edirne'de çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Meriç Nehri'nin debisi düşmesi ve su seviyesinin azalması nedeniyle çeltik tarlaları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Edirne Valiliği tarafından alınan kararla, Meriç Nehri'nde 2 hafta boyunca 1 gün tam zamanlı kapatma uygulanacak ve 3 gün sulama yapılacak.

15.08.2024 19:10
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EDİRNE'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede yağış miktarının düşük olması nedeniyle debisi düşen Meriç Nehri'nde iki hafta boyunca, 1'er gün tam zamanlı kapatma uygulanıp, 3 gün sulama yapılacak.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle, tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nde debi önemli düşerken, seviyesi de giderek azaldı. Çeltik tarlaları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Edirne Valiliği, ürünün ekiminin yoğun olarak yapıldığı İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere Meriç, Uzunköprü ve Merkez ilçelerinde sorunun çözümü için devreye girdi. Valilik koordinasyonunda su yetersizliğin yaşandığı ilçelerin kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları ile birlik ve kooperatif başkanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

1'ER GÜN KAPATILIP, 3 GÜN SU VERİLECEK

Yapılan toplantının ardından alınan karar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklandı. Açıklamada, Meriç Nehri havzasında tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçilmesine karar verildiği belirtildi. Kararda çeltik komisyonları tarafından karar alınmak suretiyle, Edirne merkezden başlamak üzere Meriç Nehri'nden su alan tüm pompaların yarın saat 08.00'den iki hafta boyunca 1'er gün süreyle kapatılıp, 3 gün süreyle çalıştırılmasının sağlanacağı bildirildi. Pompaların kapatılacağı yarın ve 20 Ağustos Salı günlerinde ise Karaağaç mevkisinde kurulan tesisten Meriç Nehri'ndeki normal su akışına ilave olarak 10 metreküp/saniye su salımı yapılacağı kaydedildi.

Meriç Nehri üzerindeki pompaların; 16-17 Ağustos, 20-21 Ağustos, 24-25 Ağustos ve 28-29 Ağustos tarihleri arasında 24 saat süreyle kapatılacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Çeltik Tarlaları Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Çeltik Tarlaları Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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