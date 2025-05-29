Edirne\'de Çevre Haftası Kutlandı

Edirne'de, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle kutlanan Çevre Haftası, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlamalar kapsamında, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla dövizler taşıyan öğrencilerden oluşan "Çevre müfettişleri" korteji, 25 Kasım Stadyumu önünde toplandı. Kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sarı, Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlandığını söyledi.

Etkinliklerle, plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturulmasının ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sarı, "Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülememekte, bu atıklar çöplüklere veya okyanuslara karışmaktadır. Plastik atıklar zamanla mikro plastiğe dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulmakta, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır." dedi.

Sarı, her yıl 11 milyon tondan fazla plastiğin okyanuslara karıştığına işaret etti.

Mikro plastikler artık içme suyunda ve sofra tuzunda da bulunabildiğine dikkati çeken Sarı, "Bu nedenle tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve iklim krizine karşı harekete geçmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Meteoroloji İl Müdürü Adem Altıntaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ile öğrenciler ve vatanşlar katıldı.

Hafta kapsamında çevreye duyarlılığa dikkati çekilecek pek çok program gerçekleştirilecek.