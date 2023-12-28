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Edirne'de çıkan yangında çocuklarını kaybeden aile, fotoğraflarını aradı - Son Dakika
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Edirne'de çıkan yangında çocuklarını kaybeden aile, fotoğraflarını aradı

Edirne'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, çocuklarını SMA hastalığından kaybeden aile, yangın sonrası hasar gören odalarda çocuklarının fotoğraflarını aradı. Sadece bir çocuğunun fotoğrafını bulabilen aile, büyük üzüntü yaşadı.

28.12.2023 - 01:08,  Güncelleme: 01:10
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EDİRNE'de, 2 katlı evde elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında bina kullanılamaz hale gelirken, olay sonrası gelen ev sahipleri Gülşah ve Tolga Kırcan çifti, 3'ü de Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığından hayatını kaybeden çocuklarına ait fotoğrafların bulunduğu flash belleği bulmak için dakikalarca hasar gören odaları aradı, sadece bir çocuğunun kendileri ile çekilen fotoğrafını bulabildi.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Bindalli Sokak üzerindeki iki katlı binada meydana geldi. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada etkili olmaya başlayan alevlere müdahale etti. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınırken, şans eseri kimsenin olmadığı binanın büyük bölümü yangında zarar gördü.

ÖLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI ARADILAR

Yangın sonrası olay yerine gelen ev sahipleri Göksel ve Gülşah Kırcan çifti, evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuğunu da SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Kırcan çifti, fotoğraflarının bulunduğu flash belleği ise yangından hasar gören odalarda çaresizce aradı. Çocuklarından Tolga Kırcan'ı 13 yıl önce 3 yaşında, Seymen Kırcan'ı 4 yıl önce 15 yaşında, Gizem Kırcan'ı ise 5,5 aylıkken kaybeden çift, sadece bir çocuğuyla birlikte çektirdikleri ve yarısı yanmış bir fotoğrafı bulabildi, diğerlerinin ise yandığı ortaya çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında kahvehanede olduğunu söyleyen Göksel Kırcan, "Kahvehaneden geldim, içerisi yanıyordu, camlar patlamak üzereydi. İtfaiyeye haber verdik, sonra camlar patladı ve gördüğünüz gibi kullanılamaz hale geldi" dedi.

'BÜTÜN HATIRALARIMIZ GİTTİ'

Bütün eşyalarının yandığını söyleyen Gülşah Kırcan ise "Bütün eşyalarımız yandı gitti. Biz zaten 3 yavrumuzu da SMA hastalığından kaybettik. O nedenle çocuklarımızın fotoğraflarının bulunduğu flash belleği aradık. 3 yavrumu da SMA'dan kaybettim. Oğlumun sünnet fotoğrafları vardı. Bütün hatıralarımız gitti" diye konuştu.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

Edirne\'de çıkan yangında çocuklarını kaybeden aile, fotoğraflarını aradı
Kaynak: DHA
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