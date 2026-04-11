Edirne'de Nevruz Coşkusu

11.04.2026 19:00
Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen nevruz kutlamaları, Söğütlük Millet Bahçesi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve diğer protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte geleneksel oyunlar, ateş yakma ve halk oyunları ile coşku dolu anlar yaşandı.

Edirne'de 21 Mart'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen nevruz kutlamaları, Söğütlük Millet Bahçesi'nde coşku içinde yapıldı. Etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkan Vekili Gökçe Onur Öktem, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir okudu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri demir dövme geleneğini gerçekleştirdi ve yumurta tokuşturma oyunu oynadı. Geleneksel nevruz ateşi yakıldı, dilek ağacına dilekler asıldı, yağlı güreş gösterisi sunuldu ve protokol üyeleri çocuklarla oyun alanlarında oynadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasında Edirne'nin önemini vurgulayarak, güvenliğin Türkiye ve Balkanlar için kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümünü kutladı ve İstanbul'daki saldırıda gösterilen kahramanlığı övdü. Nevruz'un yeniden diriliş ve umut anlamına geldiğini, ancak geçmişte istismar edildiğini, 1995'ten itibaren resmi bayram olarak tüm milletin kardeşliğini simgelediğini ifade etti. Nevruz'un ayrışma değil, birlik günü olduğunu vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise nevruzun uyanışı hatırlattığını, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar tüm milletin bu günde değerlerini yad ettiğini söyledi. Çocukluk anılarından bahsederek, geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi ve barış, birlik temennisinde bulundu. Kutlamalar, halk oyunları gösterileri ve konserlerle devam etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

