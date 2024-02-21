Edirne'de Cumhuriyet temalı resim yarışmasında öğrencilere ödül verildi - Son Dakika
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Edirne'de Cumhuriyet temalı resim yarışmasında öğrencilere ödül verildi

Edirne\'de Cumhuriyet temalı resim yarışmasında öğrencilere ödül verildi

Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet, güvenlik ve jandarma' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY) öğrencileriyle bir araya gelerek bilgilendirme yaptı. Edirne'de jandarma ekipleri ise köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

21.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:16
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Edirne'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet, güvenlik ve jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığınca ülke çapında resim yarışması düzenlendi.

Edirne'de de dereceye giren öğrenciler için İl Jandarma Komutanlığında ödül töreni düzelendi.

İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve öğretmenler de yer aldı.

Tabakoğlu öğrencilerle buluştu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakğolu, Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY) öğrencilerini bilgilendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, çevrim içi toplantıda, öğrencilerle öğrenim süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

YLSY'nin çok değerli olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışında eğitim almanız hem dilinizin gelişmesi, hem de kariyeriniz açısından çok önemli. Aynı zamanda burada aldığınız eğitimi oradaki eğitiminiz ile birleştirerek hayata bakış açınızı ve vizyonunuzu genişletmiş oluyorsunuz. Bu anlamda yurt dışında eğitiminizi tamamladıktan sonra da hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sunacağınıza inanıyorum. Trakya Üniversitesi olarak sizlerin her zaman destekçisi olacağız ve karşılaştığınız sorunların çözümü noktasında da elimizden gelen desteği sağlayacağız."

Öğrencilere başarı dileyen Tabakoğlu, YLSY Burs Programı Koordinatörü Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'na da teşekkür etti.

Köyde yaşayan kadınlara KADES anlatıldı

Edirne'de jandarma ekipleri köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Balabankoru köylerindeki kadınları bilgilendirdi.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, KADES mobil uygulamasını tanıttı.

Kaynak: AA

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