Edirne'de Damızlık Düve Üretim Merkezi Kuruluyor

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Edirne Valisi Yunus Sezer, "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" ile kent ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan damızlık düve üretimini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ifade etti.

Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hayata geçirildiğini belirten Sezer, örnek bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

Projenin sonuna geldikleri belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Şu anda 20 bine yakın başvuru var. Biri merkez, diğeri Keşan'da olacak şekilde iki bölge tespit ettik. Bu iki bölgede ve bireysel işletmelerde bu sene 30 bine yakın damızlık düveyi yetiştireceğiz. Bu damızlık düveleri hem kendi ilimiz hem de Türkiye'nin ihtiyacı için yetiştireceğiz. Projeyle ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Proje hakkında

Edirne'nin hastalıklardan ari damızlık düve üretim merkezi olması amacıyla Valilik tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında kriterlere uygun mevcut işletmeler hastalıklardan ari hale getirilecek, merkez ve Keşan'da belirlenen bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulacak.

Damızlık organize tarım bölgeleri ve kriterlere uyan işletmelerde yetiştirilen hayvanlarla kentin Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile birlikte 2010 yılında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından şap hastalığından ari bölge ilan edilmişti.