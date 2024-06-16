Edirne'de Denizde Halıya Sarılı Ceset Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Denizde Halıya Sarılı Ceset Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı

Edirne'de bulunan denizde halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedinin katil zanlısı olan Yavuz G, Elçili köyünde yakalandı. Yavuz G'nin uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından arandığı belirlendi. Zanlı, sorgusunda alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olan Sedef Güler'i halıya sarıp denize attığını itiraf etti. Yavuz G, adliyeye sevk edildi ve İstanbul'da soruşturma devam ediyor.

16.06.2024 13:51
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Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, adliyeye sevk edildi.

Yavuz G, savcılık sorgusu ardından savcılık talimatıyla soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürülmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Büyükçekmece, İstanbul, Edirne, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Denizde Halıya Sarılı Ceset Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Denizde Halıya Sarılı Ceset Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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