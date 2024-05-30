Edirne\'de Diş Hekimliği Sempozyumu Düzenlendi

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Edirne Diş Hekimleri Odası ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Kurulu iş birliğinde "Klinikten Teoriğe Sempozyumu" düzenlendi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun ilk bölümünde İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya, "İmplant üstü protezlerde başarı faktörleri", aynı üniversiteden Prof. Dr. Meltem Koray da "İmplant cerrahisini kısıtlayan durumlar ve çözüm önerileri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci bölümünde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Meriç, "Adli bilimlerde Odontoloji uygulamaları" ve Ortodonti uzmanı Dr. Cihan Yöndem de "Diş hekimliğinde ortodonti- ortodontide 3 boyut" sunumlarını yaptı.

Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, daha iyi bir diş hekimliği için eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Sempozyuma, diş hekimleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.